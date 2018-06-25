Гонщик Хемілтон тріумфував на новому Гран-прі Формули-1 у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Після десятирічної паузи в рамках автоперегонів “Формули-1” відбувся Гран-Прі у Франції, інформує УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
Рівних на трасі у Франції не було британцю Льюїсу Хемілтону зі стайні “Мерседес”. За ним на подіумі опинилися Ферстаппен із “Ред Булл” 7,09 с і Кімі Райкконен +25,888.
До залікової зони з 4 по 10-те місця також потрапили: Ріккьярдо з “Ред Булл”. Феттель з “Феррарі”, Магнуссен “Хаас”, Боттас “Мерседес”, Сайнс “Рено”, Хюлькенберг “Рено” і Леклер з “Заубера”.
В особистому заліку Хемілтон лідирує з 145 балами, на 14 пунктів відстає Феттель, Ріккьярдо має 96 очок, Боттас — 92, Райкконен — 83.
Додамо, що в Кубку конструкторів пальму першості втримує “Мерседес” — 237. Переслідує їх “Феррарі” — 214 і “Ред Булл” — 164.