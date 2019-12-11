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Прем'єр: за наступний рік ми готові витратити на підтримку малого бізнесу 5 млрд грн

Прем'єр: за наступний рік ми готові витратити на підтримку малого бізнесу 5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Уряд готовий виділити 5 млрд грн цього року в рамках програми підтримки малого та мікробізнесу. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання Уряду, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНН.

"З приводу джерел фінансування (малого бізнесу – ред.), ми з Національним Банком знайшли можливість забезпечити україно-німецький фонд як інструмент з джерелами фінансування. Тому на початок року там буде достатньо коштів для того, щоб абсолютно всі бажаючі, хто буде відповідати критеріям цієї програми, кошти отримали. Я думаю, що протягом року ця сума може змінюватись, але станом на сьогодні наше розуміння – що цей мінімум 5 млрд грн за наступний рік ми готові як держава витратити на програму доступного кредитування", - сказав Гончарук.

З його слів, в уряді хочуть подивитись "як піде, яка кількість адекватних заявок до нас надійде".

"Якщо попит буде значно перевищувати цю суму, ми бачимо інструмент для того, щоб забезпечити це додатковими ресурсами. Коштів вистачить", - додав Прем’єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України визначив майданчик для майбутньої програми підтримки малого та мікробізнесу.

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