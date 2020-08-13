Голубовська: слід розробити алгоритми на випадок ускладнення ситуації з COVID-19

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Осінь-зима можуть принести ріст кількості хворих на COVID-19. Для того, аби Україна легше пройшла цей складний період, епідеміологи мають прорахувати варіанти розвитку подій та розробити інструкції. Також слід зробити запас необхідних ліків. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Лікар висловила сподівання, що осінній підйом, який називають “другою хвилею”, не буде в десятеро більшим від сьогоднішнього рівня захворюваності. Але епідеміологи повинні прорахувати різні сценарії розвитку подій.

“Але нам треба запасатися до зими. Нам треба думати про ліжка. Нам треба чітко знати, розрахувати кілька сценаріїв — легкий, помірний і важкий. І готуватися до важкого сценарію. Нам, до речі, епідеміологи раніше писали, що робити, якщо буде така-то кількість на 10 тисяч населення.

Воно повинно бути все розписано, тому що, як показує практика загальносвітова, не тільки наша, коли все розвивається, по-перше, думати ніколи. По-друге, всі падають з ніг втомлені, нездатні вже до такої продуктивної роботи. По-третє, виникає паніка. І це у всьому світі так. Ми ж з вами бачили, що творилося з Ебола...”, — пояснила Голубовська.

Вона додала, що в таких критичних умовах людям часто складно діяти раціонально, а тому слід готуватися заздалегідь.

“Ось щоб цього не було, ми повинні запастися медикаментами в обов’язковому порядку. Потрібно мати хоч якийсь запас. Він розраховується. Ось я вам сказала, що приблизно 5 відсотків людей має важкий перебіг захворювання. І не всі з цих 5 відсотків вимагають навіть тих препаратів, про які я говорила (препарати, що діють на симптоми прояву коронавірусної хвороби особливо у важких хворих — ред.), а 2-3 відсотки. Ось розрахувати хоча б приблизну потребу і запастися, щоб вони були, щоб ми могли прогнозувати важкий перебіг захворювання”, — пояснила Голубовська.

Вона наголосила на ще одному важливому аспекті: втома медпрацівників, які з березня задіяні в роботі з хворими на COVID-19. За її словами, виходом міг би стати вахтовий метод роботи, адже так люди змогли перепочити. Однак все це потребує прорахунків та чітких алгоритмів дій, які мають бути розроблені за участі спеціалістів-епідеміологів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вже понад 5 років медичні виші не готують епідеміологів — Амосова

Як повідомляв УНН, на ранок 13 серпня за добу, що минула, в Україні було зафіксовано 1 592 нових випадки зараження коронавірусом, що є добовим рекордом з початку епідемії в Україні. Також було госпіталізовано рекордну кількість осіб — понад 300.

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