Головну ялинку вже обрали на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Площу Народну перед будівлею Закарпатської ОДА в Ужгороді прикрашатиме 19-метрова ялина з ДП “Рахівське лісове дослідне господарство”. Про це УНН повідомила прес-секретар Закарпатського обласного лісового та мисливського господарства Юлія Давидова.
Закарпатську новорічну ялинку транспортують в Ужгород з Рахівщини.
Потім, як повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА, її прикрасять і презентують закарпатцям та гостям області до Дня Святого Миколая 19 грудня.
Нагадаємо, 35 465 новорічних ялинок, з яких 32 545 смерек та 2 920 ялиць, реалізують цього року лісгоспи Закарпатської області.