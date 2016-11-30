Главную елку уже выбрали на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Площадь Народную перед зданием Закарпатской ОГА в Ужгороде будет украшать 19-метровая ель из ГП "Раховское лесное опытное хозяйство". Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Закарпатского областного лесного и охотничьего хозяйства Юлия Давыдова.
Закарпатскую новогоднюю елку транспортируют в Ужгород из Раховского района.
Затем, как сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА, ее украсят и представят закарпатцам и гостям области ко Дню Святого Николая 19 декабря.
Напомним, 35 465 новогодних елок, из которых 32 545 елей и 2 920 пихт, реализуют в этом году лесхозы Закарпатской области.