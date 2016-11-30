Главную елку уже выбрали на Закарпатье

Закарпатскую новогоднюю елку транспортируют в Ужгород из Раховского района.

Затем, как сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА, ее украсят и представят закарпатцам и гостям области ко Дню Святого Николая 19 декабря.

Напомним, 35 ​​465 новогодних елок, из которых 32 545 елей и 2 920 пихт, реализуют в этом году лесхозы Закарпатской области.