Головний тренер збірної Сербії прокоментував поразку в матчі з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Головний тренер сербської збірної Славолюб Муслін прокоментував поразку своїх підопічних у грі із українською командою, відзначивши не важливість даного результату, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Результат не мав великого значення. Звичайно, завжди хочеться вигравати, але сьогодні це було не так важливо. Вийшла гарна гра. Я б не сказав, що вона була багата моментами, але господарі свої реалізували. Плюс, звичайно, пенальті. Так що я вітаю Шевченко з заслуженим успіхом. Він молодець. та й ми, впевнений, впораємося з головним завданням - вийти з групи на чемпіонат світу", - заявив С.Муслін.
Відзначимо, що після 4-х турів відбору до ЧС-2018 збірна Сербії, як і Україна має 8 очок і обидва колективи займають другі місця в своїх групах.
Нагадаємо, що 2016 рік збірна України завершила двома домашніми перемогами - у відборі ЧС-2018 над Фінляндією (1:0) і в спарингу над Сербією (2:0).