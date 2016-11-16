Главный тренер сборной Сербии прокомментировал поражение в матче с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Главный тренер сербской сборной Славолюб Муслин прокомментировал поражение своих подопечных в игре с украинской командой, отметив не важность данного результата, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Результат не имел большого значения. Конечно, всегда хочется выигрывать, но сегодня это было не так важно. Получилась хорошая игра. Я бы не сказал, что она была богата моментами, но хозяева свои реализовали. Плюс, конечно, пенальти. Так что я поздравляю Шевченко с заслуженным успехом. Он молодец. И мы, уверен, справимся с главной задачей - выйти из группы на чемпионат мира", - заявил С.Муслин.
Отметим, что после 4-х туров отбора к ЧМ-2018 сборная Сербии, как и Украина имеет 8 очков и оба коллектива занимают вторые места в своих группах.
Напомним, что 2016 год сборная Украины завершила двумя домашними победами - в отборе ЧМ-2018 над Финляндией (1:0) и в спарринге над Сербией (2:0).