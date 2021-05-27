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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Головний тренер "Реала" Зідан вирішив піти з команди - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15389 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан вирішив піти з команди. У наступному сезоні він не буде очолювати "Реал". Про це стало відомо виданню AS з власних джерел, пише УНН.

Головний тренер "Реала" Зідан вирішив піти з команди - ЗМІ

Деталі

Як зазначається, остаточне рішення тренер ухвалив у середу, 26 травня. Гравців і керівництво клубу він сповістив в останній момент.

Видання повідомляє, що він попросив кілька днів подумати про своє майбутнє після останнього чемпіонату. Ідею відставки тренер виношував кілька тижнів.

Пріоритетним варіантом на випадок, якщо Зідан піде, розглядали екстренера “Ювентуса” Массіміліано Аллегрі.

Додамо

Зідан почав самостійну тренерську кар’єру з січня 2016 року. З 4 січня 2016 року очолював тренерський штаб іспанського клубу “Реал Мадрид”, 31 травня 2018-го повідомив, що подає у відставку з посади. 11 березня 2019 року знову очолив "Реал Мадрид".

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