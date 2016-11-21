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Голова Всеукраїнської наркологічної асоціації: нардепи повинні проходити перевірку на наркозалежність

Київ • УНН

 • 15653 перегляди

За словами фахівця, у своїй практиці він стикався з держслужбовцями, які, маючи алкогольну залежність, боялися ухвалювати ті чи інші рішення

Голова Всеукраїнської наркологічної асоціації: нардепи повинні проходити перевірку на наркозалежність

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Народні депутати займають відповідальну посаду, а тому повинні проходити огляд з виявлення наркотичної чи алкогольної залежності. Таку думку у коментарі УНН висловив професор, голова Всеукраїнської наркологічної асоціації, багаторічний експерт з питань алкогольної політики ВООЗ Анатолій Вієвський.

“Питання в тому, що у нас взагалі в законі про державних службовців передбачено, що вони повинні проходити такі огляди. І це абсолютно нормальна практика. Взагалі, коли ми із вами наймаємо на роботу собі чиновників, то дійсно хоч ми і багато говоримо про корупцію, але ж цікаво знати, чи деякі патології не викривлюють прийняття ними рішень. Тим більше, коли йдеться про народного депутата, на чиїх плечах лежить така велика відповідальність”, — сказав А.Вієвський.

За словами фахівця, у своїй практиці він стикався з держслужбовцями, які, маючи алкогольну залежність, боялися ухвалювати ті чи інші рішення.

А.Вієвський зауважив, що жодним чином не має на увазі необхідність обмеження тих людей, які мають проблеми із залежністю, але пройшли лікування та перебувають у стані ремісії.

“Не треба обмежувати їх роботу. Але ж в нашій країні існує 17 груп спеціальностей для яких людям потрібно проходити попередній наркологічний і психіатричний огляд — судочинство, робота на висоті, пасажирські перевезення і так далі. І абсолютно очевидно, що службовець, який займає певну посаду, від якого залежать люди, він несе певну відповідальність. Я, просто як людина, взагалі вважаю, що народний депутат — це надзвичайна відповідальність, але іноді складається враження, що вони так не вважають”, — вважає експерт.

Нагадаємо, проект закону про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо розширення сфери застосування спеціальних перевірок, внесений до ВР низкою народних депутатів, зокрема пропонує перевіряти парламентарів та чиновників з особливо відповідальним становищем на наркотичну залежність щорічно.

Ініціаторами законопроекту виступили ряд народних депутатів: Денис Силантьєв, Олег Ляшко, Геннадій Кривошея, Володимир Гусак, Дмитро Лінько та Юрій Павленко.

Законом України “Про запобігання корупції” № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року передбачено проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством (мова йде про висок посадовців, міністрів, народних депутатів — ред.)

Зокрема, спеціальній перевірці підлягають визначені відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, в тому числі відомості щодо її стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я).

Автори законопроекту, враховуючи суспільний інтерес та увагу, що супроводжують діяльність органів державної та місцевої влади, з метою уникнення сумнівів щодо обставин прийняття та реалізації державних рішень пропонується запровадити спеціальну щорічну перевірку відомостей про стан здоров’я (в частині встановлення психічного стану особи, можливої наркотичної залежності та залежності від алкоголю і психоактивних токсичних речовин) та поширити її на усіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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