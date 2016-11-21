Глава Всеукраинской наркологической ассоциации: нардепы должны проходить проверку на наркозависимость

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Народные депутаты занимают ответственную должность, а потому должны проходить осмотр по выявлению наркотической или алкогольной зависимости. Такое мнение в комментарии УНН высказал профессор, глава Всеукраинской наркологической ассоциации, многолетний эксперт по вопросам алкогольной политики ВОЗ Анатолий Виевский.

"Вопрос в том, что у нас вообще в законе о государственных служащих предусмотрено, что они должны проходить такие осмотры. И это абсолютно нормальная практика. Вообще, когда мы с вами нанимаем на работу себе чиновников, то действительно хоть мы и много говорим о коррупции, но интересно знать, некоторые патологии не искажают ли принятия ими решений. Тем более, когда речь идет о народном депутате, на чьих плечах лежит такая большая ответственность", - сказал А.Виевский.

По словам специалиста, в своей практике он сталкивался с госслужащими, которые, имея алкогольную зависимость, боялись принимать те или иные решения.

А.Виевский заметил, что никоим образом не подразумевает необходимости ограничения тех людей, которые имеют проблемы с зависимостью, но прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии.

"Не надо ограничивать их работу. Но в нашей стране существует 17 групп специальностей для которых людям нужно проходить предварительный наркологический и психиатрический осмотр - судопроизводство, работа на высоте, пассажирские перевозки и так далее. И совершенно очевидно, что служащий, занимающий определенную должность, от которого зависят люди, он несет определенную ответственность. Я, просто как человек, вообще считаю, что народный депутат - это чрезвычайная ответственность, но иногда складывается впечатление, что они так не считают", - считает эксперт.

Напомним, проект закона о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по расширению сферы применения специальных проверок, внесен в ВР рядом народных депутатов, в частности, предлагается проверять парламентариев и чиновников с особо ответственным положением на наркотическую зависимость ежегодно.

Инициаторами законопроекта выступили ряд народных депутатов: Денис Силантьев, Олег Ляшко, Геннадий Кривошея, Владимир Гусак, Дмитрий Линько и Юрий Павленко.

Законом Украины "О предупреждении коррупции" № 1700-VII от 14 октября 2014 г. предусмотрено проведение специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается Национальным агентством (речь идет о высокопоставленных чиновниках, министрах, народных депутатах - ред.)

В частности, специальной проверке подлежат определенные сведения о лице, претендующем на занятие должности, в том числе сведения о состояния здоровья (в части пребывания лица на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения).

Авторы законопроекта, учитывая общественный интерес и внимание, которые сопровождают деятельность органов государственной и местной власти, во избежание сомнений относительно обстоятельств принятия и реализации государственных решений предлагают ввести специальную ежегодную проверку сведений о состоянии здоровья (в части установления психического состояния лица, возможной наркотической зависимости и зависимости от алкоголя и психоактивных токсических веществ) и распространить ее на всех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.