Голова ВР не виключає низьку явку депутатів на пленарних засіданнях цього тижня

За словами спікера ВР, до вечора буде скориговано перелік законопроектів з тим, аби на розгляд у сесійній залі парламенту вносилися ті законопроекти, які мають підтримку більшості фракцій.

“Я буду пропонувати, щоб його коригування відбувалося в пошуку тих законопроектів, які об'єднають зал, розуміючи, що в залі може бути рівень дисципліни не надто високим, зважаючи на те, що і друга Свята вечеря, і Водохреща. Це є правда, це є реальність, тому будемо шукати найбільш об'єднуючі законопроекти”, - сказав А.Парубій.