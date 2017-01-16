Голова ВР не виключає низьку явку депутатів на пленарних засіданнях цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає, що цього тижня на пленарних засіданнях парламенту буде небагато народних депутатів через свята. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
За словами спікера ВР, до вечора буде скориговано перелік законопроектів з тим, аби на розгляд у сесійній залі парламенту вносилися ті законопроекти, які мають підтримку більшості фракцій.
“Я буду пропонувати, щоб його коригування відбувалося в пошуку тих законопроектів, які об'єднають зал, розуміючи, що в залі може бути рівень дисципліни не надто високим, зважаючи на те, що і друга Свята вечеря, і Водохреща. Це є правда, це є реальність, тому будемо шукати найбільш об'єднуючі законопроекти”, - сказав А.Парубій.