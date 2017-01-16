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Глава ВР не исключает низкую явку депутатов на пленарных заседаниях на этой неделе

Глава ВР не исключает низкую явку депутатов на пленарных заседаниях на этой неделе

Киев • УНН

 • 5191 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что на этой неделе на пленарных заседаниях парламента будет немного народных депутатов из-за праздников. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

По словам спикера ВР, до вечера будет скорректирован перечень законопроектов с тем, чтобы на рассмотрение в сессионном зале парламента вносились те законопроекты, которые имеют поддержку большинства фракций.

"Я буду предлагать, чтобы его корректировка происходила в поиске тех законопроектов, которые объединят зал, понимая, что в зале может быть уровень дисциплины не слишком высоким, учитывая то, что и вторая Святая вечеря, и Крещение. Это правда, это реальность, поэтому будем искать наиболее объединяющие законопроекты", - сказал А.Парубий.

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