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Голова Профспілки назвав "прості і зрозумілі" вимоги залізничників

Голова Профспілки назвав "прості і зрозумілі" вимоги залізничників

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк озвучив на вчорашньому засіданні Тимчасової слідчої комісії з “Укрзалізниці” “прості і зрозумілі” вимоги, не виконання яких призведе до загального страйку, повідомляє УНН.

Цитата

“У 2020 році в „Укрзалізниці“ змінилося 4 керівники. З усіма ми вели постійні переговори щодо наших вимог і пропозицій. Вони були прості і зрозумілі: підвищення зарплати, виплата 13-й зарплати, скасування неповного робочого тижня, яка була введена з 1 липня 2020 року і виконання в повному обсязі зобов’язань колективних договорів і галузевої угоди.

Найактивніше ми вели ці переговори з Володимиром Миколайовичем (жмаки — ре.д), починаючи з моменту його призначення. Ми провели чотири офіційні зустрічі, але, на жаль, ні про що не домовилися, крім обіцянок. Ми звернулися до Президента, Кабміну і наглядової ради, але отримали лише відписки. Ми провели дві прес-конференції, щоб привернути увагу ЗМІ, але нас знову ніхто не почув. Ми пішли до Печерського суду, щоб нам підвищили зарплату згідно галузевої угоди і скасували 4-х денний робочий тиждень, але суд нам відмовив. Зараз наша справа в Київському апеляційному суді. Тому ми вирішили вступити у колективний трудовий спір з керівництвом „УЗ“, висунули вимоги і зараз ведемо збір підписів. У нас не було іншого шляху і 31 березня ми вирішили провести попереджувальну акцію „робота за правилами“ з 8 ранку до 20.00. Ми чи увесь рух зупинимо, чи частково — у нас є два тижні.

Я зідзвонився з Юриком (Іван Юрик — в.о. „Укрзалізниці“ після звільнення Жмака — ред.), ми з ним зустрінемося і можливо домовимося про те, щоб не зупиняти рух на залізниці. Це стосується пасажирських перевезень і вантажних. Ми не чіпаємо АТО, Донецьк в цьому не приймаэ участы”, — повідомив глава Профспілок залізничників.

Він також додав, що має інформацію про спробу керівництва “УЗ” протистояти трудовому колективу, який замість діалогу закидував раніше у ЗМІ фейкову інформацію.

“Мені зателефонував голова дорожньої організації Одеси і повідомив, що з боку керівництва регіональної філії „Одеська залізниця“ блокується робота зі збору підписів, залякуються люди звільненням. А „УЗ“ пішла ще далі — замість того, щоб сісти з профспілками за стіл переговорів — вони почали викидати фейкову інформацію, що ми про щось домовилися. І нібито профспілка викидає кошти які були спрямовані на оздоровлення на те, щоб проводити акцію протесту”, — зазначив він.

Доповнення

Вчора, 18 березня Тимчасова слідча комісія парламенту з оцінки критичного стану “Укрзалізниці” провела засідання спільно з представниками профспілки залізничників. Як зазначила глава ТСК Юлія Гришина, “трудовий колектив в розпачі, через два тижні планується великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень. З усіма цими матеріалами комісія вже працює”.

Крім того, Гришина повідомила про рішення ТСК викликати на наступне засідання представників правоохоронних органів.

Як з’ясував УНН, в минулому році “Укрзалізниця” недоотримала приблизно 25 млрд грн від запланованого доходу. З них 7 млрд грн недонадыйшли від вантажоперевезень, тарифи на які знизив колишній комерційний директор Іраклі Езугбая, який подав у добровільну відставку 11 березня. Його рішення привело до того, що вагони “УЗ” стали використовуватися більше, а прибутку давати менше.

При цьому Національне антикорупційне бюро, яке раніше пильно стежило за пільгами на вантажоперевезення — основного джерела доходів “Укрзалізниці” — проігнорувало факт нанесення збитків держкомпанії. Пояснюватися це може тим, що НАБУ і “УЗ” діяли заодно в своїх інтересах або третіх осіб. Примітно, що в жовтні 2020 року, після приходу Володимира Жмака і Іраклі Езугбая на “УЗ”, НАБУ в особі детектива Дениса Гюльмагомедова підписало меморандум з “УЗ” про спільну боротьбу з корупцією, але замість реакції на можливі порушення та схеми проявляло стійке ігнорування. ЗМІ пов’язують це з тим, що і Денис Гюльмагомедев, і Гізо Углава (перший заступник директора НАБУ), і Володимир Жмак, і Іраклі Езугбая мають загальний “знаменник” в особі Михайла Саакашвілі.

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