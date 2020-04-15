Голова НАЗК презентував річну доповідь щодо реалізації антикорупційної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков на засіданні Кабінету міністрів у середу презентував проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2019 році, передає кореспондент УНН.
“Національна доповідь, яку я презентую сьогодні уряду — це перший крок до ухвалення антикорупційної стратегії, яку Україна не має вже 2 роки. У цьому році ми подамо на розгляд КМУ антикорупційну стратегію на 2020-2023 роки. Коротко скажу про основні рекомендації цієї національної доповіді. Основна рекомендація національної доповіді — це забезпечити ефективний розгляд судами корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень”, — сказав Новіков.
З його слів, друга рекомендація — забезпечити дотримання законодавства про захист викривачів як найефективніший механізм запобігання корупції.
“Національне агентство працює над тим, щоб реалізувати ці вимоги законодавства на базі внутрішнього порталу КМУ, оскільки це ефективний інструмент для такої роботи. Третім важливим заходом є ухвалення закону про адміністративну процедуру. Мін‘юст майже завершив розробку цього закону. Четвертий — забезпечити належний фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів, оскільки на сьогодні державною аудиторською службою, що перетворена в офіс, охоплено ревізійними заходами, заходами фінконтролю лише 6% державного бюджету, які використовуються”, — зазначив очільник НАЗК.
З його слів, це є основні рекомендації національної доповіді. Бачення і цілі ефективної антикорупційної політики будуть представлені уряду Національним агентством у вигляді національної стратегії на 2020-2023 роки.
Уряд схвалив проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2019 році з доопрацюванням з урахуванням зауважень.
Нагадаємо, у НАЗК працюють над спрощенням електронного декларування.