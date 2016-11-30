Голова контррозвідки ФРН прокоментував викриття у лавах спецслужби ісламіста
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Викритий напередодні ймовірний ісламіст, який був співробітником німецької спецслужби - федерального відомства з охорони конституції, радикалізувався непомітно. Про це заявив керівник відомства Ганс-Георг Маасен, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Очевидно, ми маємо справу з випадком, коли людина радикалізувалася непомітно під впливом свого особистого оточення", - сказав Г.-Г.Маасен.
За даними ЗМІ, 51-річний підозрюваний під фальшивим іменем поширював у інтернеті висловлювання ісламістського змісту, а також розголошував службові таємниці. Як повідомила прокуратури Дюссельдорфа, чоловік влаштувався на роботу до федерального відомства з охорони конституції 2016 року, аби здійснювати стеження за ісламістами в Німеччині.
За словами Г.-Г.Маасена, до його відомства так само, як і до кожної спецслужби, намагаються проникати агенти іноземних спецслужб, екстремісти та терористи. Він також додав, що нині триває перевірка, яка має з'ясувати, чи завдано внаслідок діяльності підозрюваного якоїсь шкоди і якщо так, то в якому обсязі.
Як повідомляють ЗМІ, підозрюваний, який походить з Іспанії, нині має німецьке громадянство. ЗМІ зазначають, що чоловік пропонував своїм ідеологічним однодумцям в інтернет-чатах уможливити доступ до федерального відомства з охорони конституції. За даними прокуратури, немає інформації, чи планував підозрюваний якісь теракти, про що напередодні повідомляли ЗМІ. Слідство поки що не має даних і щодо того, чи становив затриманий небезпеку. Це перший випадок викриття ісламіста серед співробітників федерального відомства з охорони конституції Німеччини.