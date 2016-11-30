Председатель контрразведки ФРГ прокомментировал разоблачение в рядах спецслужбы исламиста

"Очевидно, мы имеем дело со случаем, когда человек радикализировался незаметно под влиянием своего личного окружения", - сказал Х.-Г.Маасен.

По данным СМИ, 51-летний подозреваемый под фальшивым именем распространял в интернете высказывания исламистского содержания, а также разглашал служебные тайны. Как сообщила прокуратура Дюссельдорфа, мужчина устроился на работу в федеральное ведомство по охране конституции 2016 года, чтобы осуществлять наблюдение за исламистами в Германии.

По словам Х.-Г.Маасена, в его ведомство так же, как и в каждую спецслужбу пытаются проникать агенты иностранных спецслужб, экстремисты и террористы. Он также добавил, что в настоящее время проводится проверка, которая должна выяснить, нанесен ли в результате деятельности подозреваемого какой-то вред и если да, то в каком объеме.

Как сообщают СМИ, подозреваемый, который происходит из Испании, в настоящее время имеет немецкое гражданство. СМИ отмечают, что мужчина предлагал своим идеологическим единомышленникам в интернет-чатах возможный доступ к федеральному ведомству по охране конституции. По данным прокуратуры, нет информации, планировал ли подозреваемый какие-то теракты, о чем накануне сообщали СМИ. Следствие пока не располагает данными и относительно того, представлял ли задержанный опасности. Это первый случай разоблачения исламиста среди сотрудников федерального ведомства по охране конституции Германии.