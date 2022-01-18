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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Голова дипломатії ЄС побоюється "фактичної інтеграції" окупованого Донбасу до складу Росії

Голова дипломатії ЄС побоюється "фактичної інтеграції" окупованого Донбасу до складу Росії

Київ • УНН

 • 24022 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що побоюється "фактичної інтеграції" ОРДЛО до складу Росії. Про це він сказав у понеділок у Європейському парламенті у Страсбурзі, пише УНН із посиланням на EURACTIV.

Деталі

За словами Борреля, його "дедалі більше непокоять непідконтрольні Києву регіони" на сході країни.

Регіони на сході України, контрольовані проросійськими бойовиками, "усе далі й далі відходять від України" і "все ближче і ближче до Росії", сказав топ-дипломат ЄС. Зокрема, за його словами, є загроза поступового включення ОРДЛО до складу Росії "де-факто".

Окрім того, сьогодні масштабне нарощування російських військ на українському кордоні викликає серйозні побоювання на Заході.

Боррель заявив у понеділок, що "масований" напад Росії на Україну "не є найімовірнішим сценарієм". Проте існують й "інші можливі атаки, наприклад кібератаки".

Дипломат також знову попередив Москву про наслідки військової агресії проти України. У такому разі буде введено "санкції", які обговорюватимуться на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 24 січня, сказав представник зовнішньополітичного відомства ЄС.

Додамо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив із Верховним представником ЄС нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Адміністрація Байдена заявила 14 січня, що російські сили готують потенційні диверсійні операції проти своїх власних сил та фабрикують провокації у соціальних мережах, щоб виправдати вторгнення в Україну у разі невдачі дипломатії. Уряд Путіна заздалегідь підготував оперативників, навчених ведення бойових дій у міських умовах та використання вибухових речовин, можливо для диверсій проти російських сил в Україні або поблизу неї, заявили в п’ятницю представники адміністрації.

США є інформація, яка свідчить про те, що Росія “активно працює над створенням приводу для потенційного вторгнення”, заявив представник Пентагону Джон Кірбі. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російське вторгнення, якщо воно відбудеться, “може розпочатися із середини січня до середини лютого”.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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