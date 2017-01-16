Голова дипломатії Британії заявив про пропозицію від Д.Трампа щодо ЗВТ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон у понеділок висловив упевненість, що Велика Британія і Сполучені Штати могли б укласти угоду про вільну торгівлю, яка була в їх взаємних інтересах після того, як обраний президент США Дональд Трамп сказав, що він прагне до цього, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Дуже хороша новина про те, що США хочуть укласти з нами хорошу угоду щодо вільної торгівлі і хочуть зробити це дуже швидко і чудово почути це від обраного президента Дональда Трампа", - заявив Б.Джонсон після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
"Очевидно, що це має бути угода в інтересах обох сторін, але я не маю сумнівів, що вона буде", - додав він.
В інтерв'ю одній з газет Д.Трамп привітав рішення Великої Британії вийти з ЄС, крок, який міг би дати йому можливість укладати двосторонні торговельні угоди, пише видання.