Глава дипломатии Великобритании заявил о предложении от Д.Трампа о ЗСТ

"Очень хорошая новость о том, что США хотят заключить с нами хорошую сделку о свободной торговле и хотят сделать это очень быстро и замечательно услышать это от избранного президента Дональда Трампа", - заявил Б. Джонсон после прибытия на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе .

"Очевидно, что это должно быть соглашение в интересах обеих сторон, но я не сомневаюсь, что оно будет", - добавил он.

В интервью одной из газет Д.Трамп приветствовал решение Великобритании выйти из ЕС, шаг, который мог бы дать ему возможность заключать двусторонние торговые соглашения, пишет издание.