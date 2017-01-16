Глава дипломатии Великобритании заявил о предложении от Д.Трампа о ЗСТ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон в понедельник выразил уверенность, что Великобритания и Соединенные Штаты могли бы заключить соглашение о свободной торговле, которое было в их взаимных интересах после того, как избранный президент США Дональд Трамп сказал, что он стремится к этому, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Очень хорошая новость о том, что США хотят заключить с нами хорошую сделку о свободной торговле и хотят сделать это очень быстро и замечательно услышать это от избранного президента Дональда Трампа", - заявил Б. Джонсон после прибытия на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе .
"Очевидно, что это должно быть соглашение в интересах обеих сторон, но я не сомневаюсь, что оно будет", - добавил он.
В интервью одной из газет Д.Трамп приветствовал решение Великобритании выйти из ЕС, шаг, который мог бы дать ему возможность заключать двусторонние торговые соглашения, пишет издание.