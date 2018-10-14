Голова Держради Куби: ембарго США стосовно республіки шкодить інтересам інших країн

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Торгово-економічне та фінансове ембарго, введене США проти Куби в 1962 році, негативно позначається і на реалізації інтересів третіх країн в карибській республіці. Про це в неділю голова Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель заявив на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.