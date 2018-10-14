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Голова Держради Куби: ембарго США стосовно республіки шкодить інтересам інших країн

Київ • УНН

 • 8307 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Торгово-економічне та фінансове ембарго, введене США проти Куби в 1962 році, негативно позначається і на реалізації інтересів третіх країн в карибській республіці. Про це в неділю голова Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель заявив на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.

“Блокада Куби завдає шкоди кубинському народу, але з огляду на своє агресивне екстериторіальне застосування підриває суверенітет і інтереси всіх країн”, — написав глава Держради республіки.

Раніше в вересневому інтерв’ю телеканалу Telesur Діас-Канель назвав американське ембарго “злочином проти людства”. Голова Держради також вказав, що “тиск з боку уряду США” стримує приплив іноземних інвестицій в карибську країну.

Як повідомляв УНН, нещодавно голова Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель звинуватив США у втручанні у внутрішні справи країни.

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