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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 122898 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 162342 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150850 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139539 просмотра

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Глава Госсовета Кубы: эмбарго США в отношении республики вредит интересам других стран

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Торгово-экономическое и финансовое эмбарго, введенное США против Кубы в 1962 году, негативно сказывается и на реализации интересов третьих стран в карибской республике. Об этом в воскресенье глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Блокада Кубы наносит вред кубинскому народу, но также ввиду своего агрессивного экстерриториального применения подрывает суверенитет и интересы всех стран”, — написал глава Госсовета республики.

Ранее в сентябрьском интервью телеканалу Telesur Диас-Канель назвал американское эмбарго “преступлением против человечества”. Председатель Госсовета также указал, что “давление со стороны правительства США” сдерживает приток иностранных инвестиций в карибскую страну.

Как сообщал УНН, недавно председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны.

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