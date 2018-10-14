Глава Госсовета Кубы: эмбарго США в отношении республики вредит интересам других стран
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Торгово-экономическое и финансовое эмбарго, введенное США против Кубы в 1962 году, негативно сказывается и на реализации интересов третьих стран в карибской республике. Об этом в воскресенье глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
“Блокада Кубы наносит вред кубинскому народу, но также ввиду своего агрессивного экстерриториального применения подрывает суверенитет и интересы всех стран”, — написал глава Госсовета республики.
Ранее в сентябрьском интервью телеканалу Telesur Диас-Канель назвал американское эмбарго “преступлением против человечества”. Председатель Госсовета также указал, что “давление со стороны правительства США” сдерживает приток иностранных инвестиций в карибскую страну.
Как сообщал УНН, недавно председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны.