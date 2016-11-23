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Голова Червоного Хреста обговорить з РФ питання України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер прибуде в Москву, де обговорить з російськими офіційними особами гуманітарні кризи в різних частинах світу, зокрема, в Сирії і на сході України, і спільне на них реагування, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Голова Червоного Хреста обговорить з РФ питання України

Так, очільник міжнародної організації в середу проведе переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, а в четвер зустрінеться з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим.

Як пояснила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, особливу увагу С.Лавров і П.Маурер приділять ситуації на сході України, ситуації в Сирії, зокрема питань надання гуманітарної допомоги цивільному населенню.

Голова МКЧХ під час свого візиту також проведе консультації з заступником міністра оборони РФ Анатолієм Антоновим і Генсеком Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Миколою Бордюжею, а також візьме участь в низці експертних заходів.

Раніше МКЧХ зазначив, що близько 600 тисяч жителів Луганщини можуть залишитись без води.

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