Председатель Красного Креста обсудит с РФ вопрос Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибудет в Москву, где обсудит с российскими официальными лицами гуманитарные кризисы в разных частях мира, в частности, в Сирии и на востоке Украины, и совместное на них реагирования, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Так, глава международной организации в среду проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а в четверг встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, особое внимание С.Лавров и П.Маурер уделят ситуации на востоке Украины, ситуации в Сирии, в частности по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению.
Председатель МККК во время своего визита также проведет консультации с заместителем министра обороны РФ Анатолием Антоновым и Генсеком Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николаем Бордюжей, а также примет участие в ряде экспертных мероприятий.