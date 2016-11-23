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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 2364 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Председатель Красного Креста обсудит с РФ вопрос Украины

Киев • УНН

 • 8323 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибудет в Москву, где обсудит с российскими официальными лицами гуманитарные кризисы в разных частях мира, в частности, в Сирии и на востоке Украины, и совместное на них реагирования, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Председатель Красного Креста обсудит с РФ вопрос Украины

Так, глава международной организации в среду проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а в четверг встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, особое внимание С.Лавров и П.Маурер уделят ситуации на востоке Украины, ситуации в Сирии, в частности по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению.

Председатель МККК во время своего визита также проведет консультации с заместителем министра обороны РФ Анатолием Антоновым и Генсеком Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николаем Бордюжей, а также примет участие в ряде экспертных мероприятий.

Украинские Национальные Новости

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