Председатель Красного Креста обсудит с РФ вопрос Украины

Так, глава международной организации в среду проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а в четверг встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, особое внимание С.Лавров и П.Маурер уделят ситуации на востоке Украины, ситуации в Сирии, в частности по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению.

Председатель МККК во время своего визита также проведет консультации с заместителем министра обороны РФ Анатолием Антоновым и Генсеком Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николаем Бордюжей, а также примет участие в ряде экспертных мероприятий.