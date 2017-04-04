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Голосіївський райсуд завтра розпочне розгляд справи щодо поліцейського С.Олійника

Голосіївський райсуд завтра розпочне розгляд справи щодо поліцейського С.Олійника

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голосіївський районний суд завтра розпочне розгляд обвинувального акту щодо поліцейського Сергія Олійника, передає УНН.

Зазначимо, що на завтра, 5 квітня на 10:00 в Голосіївському районному суді заплановане перше засідання по справі С.Олійника.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого 2016 року під час переслідування автомобіля BMW, в якому перебували чотири підлітки, патрульна поліція відкрила вогонь. У результаті обстрілів, пасажир BMW, якому було 17 років, загинув від кульового поранення у серце.

Правоохоронцю повідомлено підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

22 грудня 2016 прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно С.Олійника до Голосіївського райсуду Києва.

30 грудня 2016 Голосіївський райсуд задовольнив клопотання прокурора щодо продовження строку запобіжного заходу підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення від посади до 27.02.2017 та направив матеріали кримінального провадження в Апеляційний суд Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд міста Києва у свою чергу передав ці матеріали для визначення підсудності до Вищого спеціалізованого суду України.

Як повідомляв УНН, 23 лютого Вищий спеціалізований суд України визначив, що Голосіївський районний суд розглядатиме обвинувальний акт щодо поліцейського Сергія Олійника.

Українські Національні Новини

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