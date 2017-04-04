Голосеевский райсуд завтра начнет рассмотрение дела относительно полицейского С.Олейника
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Голосеевский районный суд завтра начнет рассмотрение обвинительного акта относительно полицейского Сергея Олейника, передает УНН.
Отметим, что на завтра, 5 апреля на 10:00 в Голосеевском районном суде запланировано первое заседание по делу С.Олейника.
Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 во время преследования автомобиля BMW, в котором находились четыре подростка, патрульная полиция открыла огонь. В результате обстрелов, пассажир BMW, которому было 17 лет, погиб от пулевого ранения в сердце.
Полицейскому сообщено подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.2 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.
22 декабря 2016 прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении С.Олейника в Голосеевский райсуд Киева.
30 декабря 2016 Голосеевский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения подозреваемому в виде личного обязательства и отстранения от должности до 27.02.2017 и направил материалы уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Апелляционный суд города Киева в свою очередь передал эти материалы для определения подсудности в Высший специализированный суд Украины.
Как сообщал УНН, 23 февраля Высший специализированный суд Украины определил, что районный суд будет рассматривать обвинительный акт по полицейского Сергея Олейника.