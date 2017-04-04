Голосеевский райсуд завтра начнет рассмотрение дела относительно полицейского С.Олейника

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45146 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103607 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159228 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117673 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117246 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112981 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104580 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107157 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103645 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154275 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Голосеевский райсуд завтра начнет рассмотрение дела относительно полицейского С.Олейника

Голосеевский райсуд завтра начнет рассмотрение дела относительно полицейского С.Олейника

Киев  •  УНН

 • 8309 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Голосеевский районный суд завтра начнет рассмотрение обвинительного акта относительно полицейского Сергея Олейника, передает УНН.

Отметим, что на завтра, 5 апреля на 10:00 в Голосеевском районном суде запланировано первое заседание по делу С.Олейника.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 во время преследования автомобиля BMW, в котором находились четыре подростка, патрульная полиция открыла огонь. В результате обстрелов, пассажир BMW, которому было 17 лет, погиб от пулевого ранения в сердце.

Полицейскому сообщено подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.2 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

22 декабря 2016 прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении С.Олейника в Голосеевский райсуд Киева.

30 декабря 2016 Голосеевский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения подозреваемому в виде личного обязательства и отстранения от должности до 27.02.2017 и направил материалы уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд города Киева в свою очередь передал эти материалы для определения подсудности в Высший специализированный суд Украины.

Как сообщал УНН, 23 февраля Высший специализированный суд Украины определил, что районный суд будет рассматривать обвинительный акт по полицейского Сергея Олейника.

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