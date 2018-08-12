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Голкіпер Лунін здобув перший трофей в якості футболіста “Реалу”

Київ • УНН

 • 11731 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Український воротар мадридського “Реалу” Андрій Лунін провів третій матч у складі клубу Флорентіна Переса, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

Голкіпер Лунін здобув перший трофей в якості футболіста “Реалу”

Цього разу голкіпер збірної України вийшов на заміну на 78-й хвилині у традиційному поєдинку за Кубок Сантьяго Бернабеу проти “Мілана” (3:1). За відведені йому хвилини на полі Луніну не довелося серйозно вступати у гру, і він утретє поспіль залишив ворота мадридського суперклубу у недоторканості.

Примітно, що ця зустріч, починаючи з 1979 року, проводиться щорічно, за виключенням 2014 року. У 1986-му з “Реалом” грало київське “Динамо”, яке перемогло (3:2).

Крім того, додамо, що 15 серпня “Реал” у Таллінні зіграє із земляками з “Атлетіко” в матчі за Суперкубок УЄФА.

Як повідомляв УНН, найближчий суперник зменшив відставання від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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