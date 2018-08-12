Голкипер Лунин получил первый трофей в качестве футболиста "Реала"

На этот раз голкипер сборной Украины вышел на замену на 78-й минуте в традиционном поединке за Кубок Сантьяго Бернабеу против "Милана" (3:1). За отведенные ему минуты на поле Лунину не пришлось серьезно вступать в игру, и он в третий раз подряд оставил ворота мадридского суперклуба в неприкосновенности.

Примечательно, что эта встреча, начиная с 1979 года, проводится ежегодно, за исключением 2014 года. В 1986-м с "Реалом" играло киевское "Динамо", которое победило (3:2).

Кроме того, добавим, что 15 августа "Реал" в Таллинне сыграет с земляками из "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА.

Как сообщал УНН, ближайший соперник уменьшил отставание от Украины в таблице коэффициентов УЕФА.