Голкіпер Лунін потрапив до сфери інтересів клубів Англії та Німеччини

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Після оренд в “Леганесі”, “Вальядоліді” і “Ов’єдо” воротар має намір виїхати за кордон. Інтерес до українського кандидата надходить від дортмундської “Боруссії” та лондонського “Тоттенхема”.

Президент “Реала” Флорентіно Перес більше не виключає такий перехід, якщо клуб отримає хорошу пропозицію.

Також повідомляється про те, що коуч “вершкових” Реала Зінедін Зідан не перешкоджатиме відходу Луніна, який не може виграти конкуренцію у бельгійця Тібо Куртуа.

Нагадаємо

У березні Лунін не потрапив до заявки збірної України на усі три поєдинки кваліфікації на ЧС-2022.