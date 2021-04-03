Голкипер Лунин попал в сферу интересов клубов Англии и Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Голкипер национальной команды Украины и "Реал" Мадрид - Андрей Лунин, может продолжить карьеру в команде с другой чемпионата, информирует УНН со ссылкой на издание "Don Balon".
Детали
После аренд в “Леганесе”, “Вальядолиде” и “Овьедо” вратарь намерен уехать за границу. Интерес к украинскому кандидату поступает от дортмундской “Боруссии” и лондонского “Тоттенхэма”.
Президент “Реала” Флорентино Перес больше не исключает такой переход, если клуб получит хорошее предложение.
Также сообщается о том, что коуч “сливочных” Реала Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу Лунина, который не может выиграть конкуренцию у бельгийца Тибо Куртуа.
Напомним
В марте Лунин не попал в заявку сборной Украины на все три поединка квалификации на ЧМ-2022.