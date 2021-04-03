Голкипер Лунин попал в сферу интересов клубов Англии и Германии

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Детали

После аренд в “Леганесе”, “Вальядолиде” и “Овьедо” вратарь намерен уехать за границу. Интерес к украинскому кандидату поступает от дортмундской “Боруссии” и лондонского “Тоттенхэма”.

Президент “Реала” Флорентино Перес больше не исключает такой переход, если клуб получит хорошее предложение.

Также сообщается о том, что коуч “сливочных” Реала Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу Лунина, который не может выиграть конкуренцию у бельгийца Тибо Куртуа.

Напомним

В марте Лунин не попал в заявку сборной Украины на все три поединка квалификации на ЧМ-2022.

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