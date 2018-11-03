Гол Зозулі приніс "Альбасете" п'ятий виграш у Сегунді
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Колишній футболіст "Дніпра" Роман Зозуля відзначився ефектним взяттям воріт у зустрічі 12-го туру іспанської Сегунди, повідомляє кореспондент УНН.
На 16-й хвилині рахунок у протистоянні "Альбасете" проти "Хімнастіка" був відкритий завдяки автоголу гостей (Зозуля взяв участь у голі, ведучи боротьбу із захисником, коли той зрізав його у власну сітку). Натомість на 21-й хвилині українець вирішив пробити у падінні через себе і не прогадав, встановивши остаточні цифри на табло – 2:0.
Примітно, що цим голом український форвард перервав суху серію, яка налічувала 524 хвилини.
Додамо також, "Альбасете" піднявся на п'яту сходинку в турнірній таблиці. Відставання від лідера Сегунди "Малаги" становить п'ять очок, проте, "анчоуси" свій матч 12-го туру ще не зіграли.
Як повідомляв УНН, результативна дія Зозулі допомогла "Альбасете" здобути третю перемогу в Сегунді.