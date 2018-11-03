Гол Зозули принес "Альбасете" пятый выигрыш в Сегунде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бывший футболист "Днепра" Роман Зозуля отметился эффектным взятием ворот во встрече 12-го тура испанской Сегунды, сообщает корреспондент УНН.
На 16-й минуте счет в противостоянии "Альбасете" против "Химнастик" был открыт благодаря автогола гостей (Зозуля принял участие в голе, ведя борьбу с защитником, когда тот срезал его в собственную сетку). Но на 21-й минуте украинец решил пробить в падении через себя и не прогадал, установив окончательные цифры на табло - 2:0.
Примечательно, что этим голом украинский форвард прервал сухую серию, которая насчитывала 524 минуты.
Добавим также, "Альбасете" поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидера Сегунды "Малаги" составляет пять очков, однако, "анчоусы" свой матч 12-го тура еще не сыграли.
Как сообщал УНН, результативное действие Зозули помогло "Альбасете" одержать третью победу в Сегунде.