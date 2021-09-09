Гол в додатковий час врятував Чехію від поразки з Україною

Деталі

“Синьо-жовті” намагалися швидко виходити в атаку, але вивести свого гравця на зручну для удару по воротах позицію довго не вдавалося. Коли ж пресинг господарів трохи послабшав, підопічні Петракова розіграли багатоходову комбінацію, яка стала чудовим зразком ефективної флангової гри. Правий латераль, Тимчик, прострілив, а лівий, Корнієнко, потужно вистрілив у ближній верхній кут. Атаку довгою преедачею із центра поля розпочав Зінченко — 0:1.

По перерві першим номером продовжувала діяти чеська збірна. Господарі загрожували воротам Бойка зі стандартів, пробивали здалеку, подавали до штрафного. На 67-й хвилині Тецл після прострілу з правого флангу навіть поцілив у стійку. Українці намагалися відповідати контратаками, і цілком могли закріпити свою перевагу в рахунку, коли вчотирьох вийшли проти двох суперників, але передача Зубкова не знайшла адресата. На останніх хвилинах Бойко потягнув удар Саділека, утім, зберегти переможний результат не вдалося. У компенсований час удар нападника клдубу АПЛ — Видри встановив остаточний рахунок (1:1).

Примітно, що за збірну України дебютували одразу п’ятеро новачків, а один з них Корнієнко, відзначився переможним голом.

Доповнення

Наступний "матч синьо-жовті проведуть 9 жовтня в Гельсінкі — проти Фінляндії в межах кваліфікації ЧС-2022.