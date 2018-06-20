Гол Роналду приніс Португалії першу перемогу на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Футболісти збірної Португалії святкували виграш над Марокко у зустрічі другого туру групового раунду чемпіонату світу з футболу, передає УНН.
Не пройшло і 5-ти хвилин, як збірна на чолі із Кріштіану Роналду змінила цифри на табло. Лідер атак європейської команди залишився без опіки у карному майданчику і після флангового навісу від Моутінью наніс результативний удар головою — 1:0.
До перерви екс-гравець київського “Динамо” Бельханда мав реальну нагоду вирівняти становище. М’яч після спроби головою марокканця пролетів в кількох сантиметрах біля стійки воріт Руя Патрісіу.
У другій половині марокканці володіли територіальною перевагою, але створили по-справжньому один гольовий момент (Патрісіу відзначився сейвом після удару Бельханди) — 1:0.
Відзначимо, що португальці з 4-ма набраними очками поки очолили квартет В. Марокко залишилась без набраних пунктів і втратила шанси на вихід в плей-оф.