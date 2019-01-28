Гол Роналду подарував "Ювентусу" перемогу в одному із центральних матчів Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Римське “Лаціо” на домашній арені “Олімпіко” зазнало поразки на останніх хвилинах матчу від “Ювентуса”, повідомляє кореспондент УНН.
В середині тайму Корреа наважився на постріл з напрочуд дальньої дистанції, але йому трохи не пощастило. Автогол від Джана допоміг “орлам” захопити лідируючу позицію в таблиці, але забиті м’ячі Канселу (74 хв) і Роналду з пенальті (88) призвели до чергових трьох очок туринців — 2:1.
Зауважимо, що римляни з 32 очками зазнали другої поспіль поразки в Серії А та вже опустилися в ній на 8-й рядок. “Ювентус” — одноосібний лідер (59 пунктів).
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Також додамо, в матчі “Мілан” — “Наполі” головний арбітр зафіксував нульову нічию.
Як повідомляв УНН, Роналду заплатить штраф в 19 млн євро за ухилення від податків.