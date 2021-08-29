Гол Безуса допоміг “Генту” обіграти чинного чемпіона Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У шостому турі чемпіонату Бельгії “Брюгге” захисника національної збірної України Едуарда Соболя зустрічався на виїзді з “Гентом”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Деталі
Українець вийшов у стартовому складі гостей та відіграв до фінального свистка арбітра зустрічі, яка закінчилася перемогою господарів із рахунком 6:1.
Ще один українець, півзахисник “Гента” Роман Безус, з’явився на полі на 49-й хвилині, а на 61-й забив четвертий м’яч у ворота гостей.
Маючи в активі 11 очок, “Брюгге” посідає третє місце в турнірній таблиці тамтешньої Про Ліги. “Гент” з 7-ма балами йде 9-м.
Доповнення
“Брюгге” є чинним чемпіонів Бельгії з футболу.