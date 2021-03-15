Глава "Укрзалізниці" Жмак різко захворів

Цитата

“Так, правда, що я на лікарняному”, — сказав він.

Контекст

Сьогодні Жмак повинен був з’явитися на засідання Наглядової ради для оцінки його компетентності за дорученням парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК). Крім того на 18 березня Жмак був викликаний на засідання самої ТСК з доповіддю про ситуацію в “Укрзалізниці”. Однак обидва ці події Жмак, схоже, вирішив уникнути, пославшись на лікарняний.

11 березня подав у відставку член правління “УЗ” Іраклі Езугбая. Він відповідав за вантажоперевезення — одного з основних джерел доходу держкомпанії. Занизивши тарифи “УЗ” в кінці 2020 року на вантажоперевезення, Езугбая фактично сприяв скороченню доходу всієї “УЗ”. Повідомлялося, що такі рішення він міг приймати на користь близької компанії “Дженерал контейнер Сервісес”, яка займається вантажоперевезеннями на українській залізниці. Загалом недовиконання фінансового плану “Укрзалізниці” в минулому році склало 25 млрд грн.

Доповнимо, що відставки Жмака вимагають також профспілки і заявили про попереджувальні акції протесту наприкінці березня.