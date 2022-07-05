Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 36 350 окупантів та ще п'ять танків

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 36 350 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1594 (+5),



бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18),



артилерійських систем – 806 (+2),



РСЗВ - 247 (+1),



засобів ППО - 105 (+0),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 187 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),



крилатих ракет - 144 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5),



спеціальної техніки - 65 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштабу ЗСУ повідомляє, що на Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто.

На Донецькому напрямку, за даними Генштабу, основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.