Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 36 350 окупантів та ще п'ять танків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36 350 осіб, 1594 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 36 350 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1594 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18),
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- артилерійських систем – 806 (+2),
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- РСЗВ - 247 (+1),
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- засобів ППО - 105 (+0),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 187 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2),
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- крилатих ракет - 144 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5),
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- спеціальної техніки - 65 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштабу ЗСУ повідомляє, що на Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто.
На Донецькому напрямку, за даними Генштабу, основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.