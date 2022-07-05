Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 36 350 оккупантов и еще пять танков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36 350 человек, 1594 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 36 350 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1594 (+5),
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- боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18),
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- артиллерийских систем – 806 (+2),
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- РСЗО – 247 (+1),
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- средств ПВО - 105 (+0),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 187 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
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- крылатых ракет – 144 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5),
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- специальной техники – 65 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаба ВСУ сообщает, что на Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибровного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили. Оккупанты отброшены.
На Донецком направлении, по данным Генштаба, основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах.