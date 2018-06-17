Генсек ООН після вибуху в Афганістані закликав не допустити зриву врегулювання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після вибуху на сході Афганістану заявив, що сторонам конфлікту слід не допустити зриву мирного врегулювання. Про це йдеться в заяві, поширеній в суботу прес-службою Всесвітньої організації, інформує УНН.
Гутерріш закликав сторони “не дозволити домогтися успіху тим, хто намагається зірвати мирне врегулювання і засуджує мала місце сьогодні атаку в східній провінції Нангархар”. Генсек ООН також висловив співчуття сім’ям загиблих.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідер пакистанських талібів ліквідований унаслідок авіаудару ВПС США в Афганістані
Адміністративний глава всесвітньої організації підкреслив, що вітає рішення президента Афганістану Ашрафа Гані продовжити режим припинення вогню з радикальним рухом “Талібан”. Як випливає з документа, генсек розраховує, що таліби “прислухаються до заклику афганського народу до миру і теж продовжать режим припинення вогню”.
“Генсек вважає, що конфлікт в Афганістані може бути врегульований тільки шляхом інклюзивного політичного процесу, — йдеться в документі. — ООН готова працювати з афганським народом, афганським урядом і всіма зацікавленими сторонами з метою досягнення довгострокового миру в Афганістані”.
Нагадаємо, Вибух, що прогримів на сході Афганістану, забрав життя не менше 26 осіб. Як повідомило агентство Reuters, відповідальність за теракт узяло на себе терористична організація “Ісламська держава”. Атака мала місце під час зустрічі талібів з представниками афганських сил безпеки, які спільно відзначали свято розговіння (Ураза-байрам) на честь закінчення священного мусульманського місяця Рамадан, на час якого поширюється режим припинення вогню.