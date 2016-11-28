Генпрокурор Ю.Луценко буде присутній на суді у справі екс-беркутівців - Л.Сарган (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко буде присутнім на сьогоднішньому судовому засіданні в Святошинському районному суді у справі екс-беркутівців. Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
"Генеральний прокурор Юрій Луценко буде присутнім на сьогоднішньому судовому засіданні над колишніми співробітниками "Беркуту", - написала Л.Сарган.