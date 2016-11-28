Генпрокурор Ю.Луценко будет присутствовать на суде по делу экс-беркутовцев - Л.Сарган (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет присутствовать на сегодняшнем судебном заседании в Святошинском районном суде по делу экс-беркутовцев. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Генеральный прокурор Юрий Луценко будет присутствовать на сегодняшнем судебном заседании над бывшими сотрудниками" Беркута", - написала Л.Сарган.