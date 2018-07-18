Генпрокурор доручив відкрити кримінальне провадження щодо подій під САП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко доручив переглянути кваліфікацію вчорашніх подій під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і відкрити кримінальне провадження. Про це він повідомив на своїй сторінці у Fаcebook, передає УНН.
“З приводу вчорашніх акцій під САП. Доручив столичній прокуратурі переглянути кваліфікацію подій і зареєструвати кримінальне провадження”, — написав Ю.Луценко.
Він додав, що час "припинити ватну традицію використовувати зеленку проти опонентів".
"Це не тільки небезпечно для здоров‘я, має ознаки кримінального правопорушення, але й підло", - зазначив Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, зранку у вівторок 17 липня під приміщенням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури влаштували акцію, під час якої голову правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна облили зеленкою.
У САП засудили насильство та завдання шкоди здоров’ю протестувальників і заявили, що пікети та мітинги не змусять їхніх прокурорів ухвалювати рішення комусь на догоду.