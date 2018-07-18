Генпрокурор поручил открыть уголовное производство по событиям под САП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил пересмотреть квалификацию вчерашних событий под Специализированной антикоррупционной прокуратурой и открыть уголовное производство. Об этом он сообщил на своей странице в Fаcebook, передает УНН.
“По поводу вчерашних акций под САП. Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство”, — написал Луценко.
Он добавил, что настало время “прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов”.
“Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло”, — отметил Генпрокурор.
Как сообщал УНН, утром во вторник 17 июля под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры устроили акцию, во время которой председатель правления ОО “Центр противодействия коррупции” Виталия Шабунина облили зеленкой.
В САП осудили насилие и причинение вреда здоровью протестующих и заявили, что пикеты и митинги не заставят их прокуроров принимать решение кому-то в угоду.