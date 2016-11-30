Генеральна інспекція захистить прокуратуру від внутрішньої корупції – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко зазначив, що створення Генеральної інспекції захистить прокуратуру від внутрішньої корупції. Про це Глава держави сказав під час привітання працівників Генеральної прокуратури України з професійним святом, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Петро Порошенко зазначив, що Генеральна інспекція має стати надійним заслоном, що захищатиме прокуратуру від внутрішньої корупції. Він позитивно оцінив врахування американського досвіду у цьому процесі, який передає колишній федеральний прокурор, помічник Генпрокурора США Богдан Витвицький”, — йдеться в повідомленні.
За його словами, незалежна Генеральна інспекція буде утворена за прозорою процедурою за взірцем офісу Генеральної інспекції Департаменту юстиції США.
Також Президент відзначив, що 453 претенденти на 69 посад в інспекції пройшли через жорсткий конкурс. Відбір здійснювали представники громадськості.
Повідомляється, що Президент зазначив, що всі ці факти є підтвердженням тих позитивних процесів, які вже відбуваються в надрах прокуратури, і суспільство має про них знати.
Нагадаємо, Ю.Луценко обрав кандидатуру В.Уварова на посаду керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.
Як повідомляв УНН, Генпрокурору конкурсна комісія рекомендувала дві кандидатури на посаду керівника Генеральної інспекції ГПУ.