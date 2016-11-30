Генеральная инспекция защитит прокуратуру от внутренней коррупции - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что создание Генеральной инспекции защитит прокуратуру от внутренней коррупции. Об этом Глава государства сказал во время поздравления работников Генеральной прокуратуры Украины с профессиональным праздником, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Петр Порошенко отметил, что Генеральная инспекция должна стать надежным заслоном, который будет защищать прокуратуру от внутренней коррупции. Он положительно оценил учет американского опыта в этом процессе, который передает бывший федеральный прокурор, помощник генпрокурора США Богдан Витвицкий", - говорится в сообщении.
По его словам, независимая Генеральная инспекция будет создана по прозрачной процедуре по образцу офиса Генеральной инспекции Департамента юстиции США.
Также Президент отметил, что 453 претендента на 69 должностей в инспекции прошли через жесткий конкурс. Отбор осуществляли представители общественности.
Сообщается, что Президент отметил, что все эти факты являются подтверждением тех положительных процессов, которые уже происходят в недрах прокуратуры, и общество должно о них знать.
Напомним, Ю.Луценко выбрал кандидатуру В.Уварова на должность руководителя Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал УНН, Генпрокурору конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на должность руководителя Генеральной инспекции ГПУ.