Генеральная инспекция защитит прокуратуру от внутренней коррупции - П.Порошенко

"Петр Порошенко отметил, что Генеральная инспекция должна стать надежным заслоном, который будет защищать прокуратуру от внутренней коррупции. Он положительно оценил учет американского опыта в этом процессе, который передает бывший федеральный прокурор, помощник генпрокурора США Богдан Витвицкий", - говорится в сообщении.

По его словам, независимая Генеральная инспекция будет создана по прозрачной процедуре по образцу офиса Генеральной инспекции Департамента юстиции США.

Также Президент отметил, что 453 претендента на 69 должностей в инспекции прошли через жесткий конкурс. Отбор осуществляли представители общественности.

Сообщается, что Президент отметил, что все эти факты являются подтверждением тех положительных процессов, которые уже происходят в недрах прокуратуры, и общество должно о них знать.

Напомним, Ю.Луценко выбрал кандидатуру В.Уварова на должность руководителя Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНН, Генпрокурору конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на должность руководителя Генеральной инспекции ГПУ.