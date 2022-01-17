"Газпром" не забронював на лютий потужності з прокачування газу газопроводом "Ямал" через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російський енергетичний гігант "Газпром" не забронював потужності для транзиту газу для експорту по газопроводу "Ямал-Європа" через Україну на лютий, показали результати аукціону в понеділок, інформує УНН.
Що було раніше
"Газпром" і Кремль неодноразово заперечували припинення постачання газу, заявляючи, що всі тверді та довгострокові зобов'язання виконані. "Газпром" заявив, що російська газова компанія постачає газ понад контракти, коли у неї з'являються запити.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що "Газпром" виконав свої зобов'язання щодо довгострокових контрактів, і поклав провину за високі спотові ціни на газ на рішення Європи перейти до нестійких короткострокових ринкових цін. Він також стверджував, що німецькі споживачі газу перепродавали російський газ Польщі та Україні замість того, щоб задовольняти потреби власного ринку.
Іншими факторами, які сприяли зниженню запасів газу в Європі, були холодна зима минулого року, менше енергії з відновлюваних джерел енергії та високий літній попит на постачання зрідженого газу до Азії.
Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль у середу заявив, що Росія сприяє недопостачанню природного газу до Європи, і зазначив, що ситуація відбувається під час протистояння Москви та Заходу через Україну.
Трубопровід "Ямал", що забезпечує близько однієї шостої нормального річного експорту газу з Росії до Європи та Туреччини, станом на 17 січня вже 28-м днів працює у реверсивному режимі. Цього місяця "Газпром" збирається переключити потоки назад до Німеччини.