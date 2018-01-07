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Гандбольна збірна України перемогла у спарингу німецький клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Чоловіча збірна України з гандболу відіграла першу контрольну зустріч у Німеччині, де команда проводить збори (2 - 10 січня) в рамках підготовки до кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу-2019. Про це інформує ФГУ, передає УНН.

Гандбольна збірна України перемогла у спарингу німецький клуб

Супротивником “синьо-жовтих” став представник групи “Південь” третьої німецької Бундесліги “Фюрстенфельдбрук”, який посідає 10 місце. Гра викликала великий інтерес серед вболівальників і трибуни “Віттельсбахер Халле” були вщент заповнені.

Збірна України вела після першої половини 23:17 і виграла весь матч 39:36. 4 м’ячі закинув Сергій Онуфрієнко, для якого це був перший матч після повернення до збірної. Найбільш результативним серед українців став Захар Денисов — 10 голів.

Зауважимо, що 10 січня збірна України переїде в італійський Больцано, де з 11 по 13 січня пройде кваліфікаційний турнір до чемпіонату світу-2019. Суперниками команди Віталія Андронова стануть Фарери (11 січня), Італія (12 січня) та Румунія (13 січня). Переможець квартету вийде до плей-оф відбору.

Як раніше повідомляло УНН, український гандболіст увійшов до списку кращих бомбардирів 12-кратного чемпіона Німеччини.

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