Гандболістки збірної України з перемоги стартували у відборі до ЧС-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Жіноча збірна України виграла у першому матчі відбору до чемпіонату світу-2017 у протистоянні зі господарками турніру Словаччиною, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФГУ.
Українки програли перший тайм 9:13, проте надзвичайно потужно стартували у другому, забивши 5 голів поспіль. “Жовто-блакитна” команда повела 14:13, 18:14, а також вистояла у кінцівці. Зрештою вольова перемога України над головним конкурентом — 21:20.
Найрезультативнішими в українській команді стали Юлія Снопова (6 голів) та Євгенія Левченко (4).
Примітно, що цей матч став першим офіційним для Бориса Чижова, як нового головного тренера національної команди.
Відзначимо, що сьогодні команда Б.Чижова зіграє проти Литви, а 27-го листопада проти Греції. За підсумками даних поєдинків вві найкращі команди групи вийдуть в плей-офф.
Нагадаємо, що путівки на ЧС-2017 отримають команди-переможниці раунду плей-офф. Аби стати учасником плей-офф потрібно посісти в своїй кваліфікаційній групі перше або друге місце.