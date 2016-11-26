Гандболистки сборной Украины с победы стартовали в отборе к ЧМ-2017

Украинки проиграли первый тайм 9:13, однако чрезвычайно мощно стартовали во втором, забив 5 голов подряд. "Желто-голубая" команда повела 14:13, 18:14, а также выстояла в концовке. В конце концов волевая победа Украины над главным конкурентом - 21:20.

Самыми результативными в украинской команде стали Юлия Снопова (6 голов) и Евгения Левченко (4).

Примечательно, что этот матч стал первым официальным для Бориса Чижова, как нового главного тренера национальной команды.

Отметим, что сегодня команда Б.Чижова сыграет против Литвы, а 27-го ноября против Греции. На основе данных поединков получив во лучшие команды группы выйдут в плей-офф.

Напомним, что путевки на ЧМ-2017 получат команды-победительницы раунда плей-офф. Чтобы стать участником плей-офф нужно занять в своей квалификационной группе первое или второе место.