Гандболісти "Мотору" отримали суперників по Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Запорізький ГК "Мотор" дізнався своїх суперників по груповій стадії гандбольної Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Краща команда України зіграє в групі "В" разом з командами "ПСЖ" (Франція), "Пік Сегед" (Угорщина), "Фленсбург" (Німеччина), "Ск'єрн" (Данія), "Загреб" (Хорватія), "Цельє" ( Словенія), "Нант" (Франція).
Переможці груп "А" і "В" безпосередньо вийдуть в 1/4 фіналу. Команди які посядуть місця з 2 по 6, почнуть вступу в плей-оф з 1/8 фіналу.
Зауважимо, що групова стадія ЛЧ-2018/19 триватиме з 12 вересня 2018 року по 3 березня 2019 року.
Примітно, що "Мотор" зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів в шостий раз поспіль, але вперше команда буде приймати суперників у рідному місті. Раніше запорожці проводили домашні матчі в Харкові, Києві та Броварах.
Нагадаємо, "Мотор" вперше був включений в одну з елітних груп в Ліги чемпіонів. Команду на цьому етапі чекають 14 матчів.